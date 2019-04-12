Медики рассказали, кому противопоказано посещение бани

При некоторых проблемах со здоровьем баня может ухудшить состояние.О пользе бани и сауны известно многое. Но есть ситуации, при которых посещение подобных мест строго запрещено.ВарикозВарикоз представляет собой истончение венозных стенок, образование узлов, расширение просвета сосудов. Такое заболевание является строжайшим противопоказанием бани и сауны. Дело в том, что слишком высокие температуры негативно влияют на стенки вен, приводят к ещё большему их истончению, утрате эластичности, нарушению функции внутренних венозных клапанов. В итоге даже самые здоровые сосуды страдают, а варикоз становится всё серьёзнее.Наибольшую опасность представляют собой кровяные сгустки, тромбы, которые могут образоваться в варикозных узлах и длительно там находиться. Если повышается внешняя температура, давление крови, усиливается кровообращение в мелких сосудах, то тромбы могут отрываться от стенки узла. Тогда они оказываются в кровотоке, что чревато серьёзными последствиями.Варикоз является строжайшим противопоказанием при посещении инфракрасной сауны. Для этого вида оздоровления характерно нагревание предметов и людей, которые находятся в кабинке, при этом нагрувание гораздо интенсивнее, чем в обычной бане. Даже при обычной сосудистой сетке ходить в баню противопоказано.Вегето-сосудистая дистонияЭто довольно распространённый недуг среди современных людей. Он сопровождается самыми разнообразными симптомами, например, нарушением кровообращения головного мозга, сужением сосудов, повышением артериального давления. Поэтому вегето-сосудистая дистония – точное противопоказание для бани.Объясняется это просто. Горячий воздух и высокая влажность серьезно влияют на систему кровообращения человека. Таким образом, увеличивается кровоток, сердце сокращается в несколько раз чаще, а сосуды расширяются. При серьёзном воздействии температур может возникнуть сильный скачок давления, потеря сознания. Не редки и более серьёзные проявления, например, гипертонический криз, инфаркт, инсульт.Если вы не можете не ходить в баню, но у вас имеется такой недуг, то следует более трепетно отнестись к своему здоровью и самочувствию. Всегда оценивайте, как себя чувствуете перед походом в баню. Если у вас наблюдаются учащенный пульс, повышенная температура, одышка, недомогания, слабость – это явные противопоказания к такому времяпрепровождению, как баня.Головные болиЕсли вы страдаете от регулярных головных болей, то следует повременить с походом в баню. Ведь за такой проблемой могут скрываться самые разные недуги, вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических расстройств, объемных образований головного мозга.При возникновении таких болей следует не ходить в баню, а посетить врача. Также у него следует получить разрешение на сауну, но только после того, как вы убедились в том, что высокие температуры не повлияют на ваше состояние здоровья в худшую сторону.Заболевания дыхательной системыСчитается, что горячий воздух поможет улучшить работу органов дыхания. И это действительно так. Но в некоторых случаях заболевания являются строжайшим противопоказанием. К ним относятся онкология с метастазами, воспалительные болезни, туберкулез в открытой форме, а также хронические респираторные болезни с нагрузкой на сердце.Дерматологические проблемыПри большинстве проблем с кожей следует с осторожностью думать о том, что вы хотите ходить в баню. Патологические кожные образования, особенно в острой форме, являются противопоказанием к такому занятию. Речь идёт не о простых прыщах, а гнойниках, зудящей сыпи, шелушении. Причём не очень важна природа образования таких проблем – гормональный сбой, аллергия это или генетическое заболевание.Почему же это противопоказание к походу в баню? Из-за высокой температуры существенно возрастает риск обострения всех вышеназванных проблем с кожей. Кожные поражения разрушают барьерные свойства дермы, а на фоне повышенной влажности и теплого воздуха, которые просто отличная среда для размножения бактерий, увеличивается вероятность распространения этих бактерий через кожу. В итоге проблемы перерастут в острую воспалительную стадию в более глубоких слоях тканей. А лечение таких недугов займёт немало времени, сил и средств.