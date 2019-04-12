Медики рассказали, кому противопоказано посещение бани
О пользе бани и сауны известно многое. Но есть ситуации, при которых посещение подобных мест строго запрещено.
Варикоз
Варикоз представляет собой истончение венозных стенок, образование узлов, расширение просвета сосудов. Такое заболевание является строжайшим противопоказанием бани и сауны. Дело в том, что слишком высокие температуры негативно влияют на стенки вен, приводят к ещё большему их истончению, утрате эластичности, нарушению функции внутренних венозных клапанов. В итоге даже самые здоровые сосуды страдают, а варикоз становится всё серьёзнее.
Наибольшую опасность представляют собой кровяные сгустки, тромбы, которые могут образоваться в варикозных узлах и длительно там находиться. Если повышается внешняя температура, давление крови, усиливается кровообращение в мелких сосудах, то тромбы могут отрываться от стенки узла. Тогда они оказываются в кровотоке, что чревато серьёзными последствиями.
Варикоз является строжайшим противопоказанием при посещении инфракрасной сауны. Для этого вида оздоровления характерно нагревание предметов и людей, которые находятся в кабинке, при этом нагрувание гораздо интенсивнее, чем в обычной бане. Даже при обычной сосудистой сетке ходить в баню противопоказано.
Вегето-сосудистая дистония
Это довольно распространённый недуг среди современных людей. Он сопровождается самыми разнообразными симптомами, например, нарушением кровообращения головного мозга, сужением сосудов, повышением артериального давления. Поэтому вегето-сосудистая дистония – точное противопоказание для бани.
Объясняется это просто. Горячий воздух и высокая влажность серьезно влияют на систему кровообращения человека. Таким образом, увеличивается кровоток, сердце сокращается в несколько раз чаще, а сосуды расширяются. При серьёзном воздействии температур может возникнуть сильный скачок давления, потеря сознания. Не редки и более серьёзные проявления, например, гипертонический криз, инфаркт, инсульт.
Если вы не можете не ходить в баню, но у вас имеется такой недуг, то следует более трепетно отнестись к своему здоровью и самочувствию. Всегда оценивайте, как себя чувствуете перед походом в баню. Если у вас наблюдаются учащенный пульс, повышенная температура, одышка, недомогания, слабость – это явные противопоказания к такому времяпрепровождению, как баня.
Головные боли
Если вы страдаете от регулярных головных болей, то следует повременить с походом в баню. Ведь за такой проблемой могут скрываться самые разные недуги, вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических расстройств, объемных образований головного мозга.
При возникновении таких болей следует не ходить в баню, а посетить врача. Также у него следует получить разрешение на сауну, но только после того, как вы убедились в том, что высокие температуры не повлияют на ваше состояние здоровья в худшую сторону.
Заболевания дыхательной системы
Считается, что горячий воздух поможет улучшить работу органов дыхания. И это действительно так. Но в некоторых случаях заболевания являются строжайшим противопоказанием. К ним относятся онкология с метастазами, воспалительные болезни, туберкулез в открытой форме, а также хронические респираторные болезни с нагрузкой на сердце.
Дерматологические проблемы
При большинстве проблем с кожей следует с осторожностью думать о том, что вы хотите ходить в баню. Патологические кожные образования, особенно в острой форме, являются противопоказанием к такому занятию. Речь идёт не о простых прыщах, а гнойниках, зудящей сыпи, шелушении. Причём не очень важна природа образования таких проблем – гормональный сбой, аллергия это или генетическое заболевание.
Почему же это противопоказание к походу в баню? Из-за высокой температуры существенно возрастает риск обострения всех вышеназванных проблем с кожей. Кожные поражения разрушают барьерные свойства дермы, а на фоне повышенной влажности и теплого воздуха, которые просто отличная среда для размножения бактерий, увеличивается вероятность распространения этих бактерий через кожу. В итоге проблемы перерастут в острую воспалительную стадию в более глубоких слоях тканей. А лечение таких недугов займёт немало времени, сил и средств.
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