Диетолог объяснила, как избавиться от тяги к фаст-фуду

Переход на здоровое питание важен для организма.Светлана Фус пояснила, как можно избавиться от привычки кушать бургеры и картошку фри.Профессиональный диетолог Светлана Фус считает, что в современном мире, где многие увлечены фаст-фудом и энергетическими напитками, сложно перейти на здоровое питание, отказавшись от этих сомнительных гастрономических радостей. Но есть основные правила, которые помогут сделать этот процесс более легким. Ими эксперт поделилась на странице в Instagram.Специалист отметила, что в здоровом меню должна преобладать растительная пища, источники полезного белка и различные крупы.«Человеку, к сожалению, сложно построить здоровый образ питания и вычислить его количество и качество, в зависимости от объема физических нагрузок, пола и возраста. Единственный способ, позволяющий не только расстаться с лишним весом, но и сохранить полученный результат, - навсегда изменить свой стереотип питания и свои привычки», - пояснила диетолог.Она перечислила главные принципы правильного питания для контроля аппетита и отказа от фаст-фуда:Употребление сложных углеводов. Они помогают стабилизировать уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладостям.Использовать белок и клетчатку. Они дают ощущение сытости, что позволяет контролировать аппетит.