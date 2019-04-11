Названа специя, способная предотвратить рак

Полезные свойства куркумы.Эта специя обладает множеством преимуществ для здоровья, подтвержденных наукой. О 4 наиболее ценных поведали французские диетологи.Улучшает работу печени. За счёт присутствия антиоксидантов, куркума может предотвращать те повреждения, которые печени наносят токсины. Следовательно, эта специя является одним из лучших продуктов для защиты данного органа от самых разных недомоганий.Способствует пищеварению. Как уже было сказано выше, в куркуме высокий уровень антиоксидантов, за счет которых она производит противовоспалительное воздействие. Из-за этого куркума принимает активное участие в процессах пищеварения, делая их более полезными для здоровья.Помогает при ревматоидном артрите. Противовоспалительные свойства куркумы делают ее очень эффективным натуральным средством от одного из самых распространённых аутоиммунных заболеваний. Куркума может применяться в качестве комплементарного средства лечения ревматоидного артрита.Предотвращает рак. С давних времен известны противораковые свойства этой популярные специи. Активные компоненты и антиоксиданты делают куркуму очень полезной для огромного числа людей, поскольку она позволяет снизить риск целого ряда злокачественных новообразований.