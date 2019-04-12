Каким должен быть правильный завтрак: советы экспертов

Углеводные блюда на завтрак делают день более активным и легким - эксперт.Утром обменные процессы в человеческом организме протекают наиболее интенсивно, потому что даже если вы слегка «переберете» углеводов, в жировые отложения они не преобразуются. Главное – выбрать для завтрака полезные и питательные блюда.Диетологи сходятся во мнение, что завтрак должен быть сытным, состоящим из сложных углеводов. Они расщепляются медленно и потому надолго обеспечивают вас энергией и бодростью. Потому очень полезны каши - геркулесовая, гречневая, пшенная. А клетчатка, которая в них содержится, помогает снизить уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови. Традиционный английский завтрак – овсянка – станет прекрасным выбором. Блюдо можно дополнить кусочками свежих фруктов и ягод.Белок – обязательный компонент правильного завтрака. Яичница или яйца «вкрутую» с кусочком цельнозернового хлеба (не забываем про сложные углеводы!) – прекрасное начало дня. Такая трапеза поддержит чувство сытости до самого обеда и обеспечит вас энергией и необходимыми микроэлементами.Вместо традиционной чашки кофе врач советует выпить чашечку зеленого чая, а вместо сахара – ложка меда. Только не стоит класть мед в горячий чай – он попросту растеряет свои полезные свойства, лучше есть мед «вприкуску».«Мед, - это единственная сладость, которая не только позволена, но и крайне полезна на завтрак. Ведь практически 40% углеводов, содержащихся в меде, составляет фруктоза, которая нормализирует ферментативные процессы в организме и позитивно воздействует на сердечно-сосудистую систему, позволяя избежать скачков артериального давления в течение всего дня. Зеленый чай, в свою очередь, содержит полезные антиоксиданты, а еще - танин и кофеин, которые оказывают возбуждающее действие на нервную систему и помогают организму проснуться, а минералы и антиоксиданты повышают защитные силы организма», - рассказала специалист.