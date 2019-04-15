Врач назвала еще одну опасную сладость для ребенка

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А ведь никто даже не догадывался, что обычные леденцы могут быть так опасны.«С наступлением тепла на улице все больше детей с белыми палочками (леденцами) во рту. Причем детей всех возрастов - и которые сами ходят, и которые ездят в колясках. Пост не про вред излишнего сахара для нашего организма. Я сейчас о другом. О зубах.У нас во рту есть действенный механизм, который защищает наши зубы от воздействия потенциально агрессивной среды из пищи. Это слюна. Она вырабатывается постоянно пока мы бодрствуем, омывает и обеззараживает ротовую полость и зубы.Когда ребенок рассасывает леденец, во рту преобладает другая среда - сладкая (с красителями, усилителями вкуса и т.д.). Зубы какое-то время не просто беззащитны, они находятся во власти агрессивной разрушающей их среды! Это ранний кариес как минимум.Дополнительные риски - в составе. Просто почитайте его как-то. Частые случаи, когда дети глотают эти конфеты или падают на палочку. В общем, резюме такое: хотите дать конфету ребенку - дайте такую, которую можно разжевать и съесть». - заключила специалист.