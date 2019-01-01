Названы симптомы, свидетельствующие об онкологии на ранней стадии

Эти симптомы могут указывать на вероятный рак.При наличии рака на начальных стадиях нет ярко выраженных симптомов. Однако медики составили список самых распространенных признаков, которые указывают на онкологию.К этим симптомам врачи отнесли резкую, непонятную потерю веса или постоянное чувство усталости.Эти симптомы могут указывать на вероятный рак толстой кишки или же лейкемию.Симптомом опухоли головного мозга, яичника, прямой или же толстой кишки может быть постоянная боль, которая не проходит даже после применения обезболивающих.Уплотнения на теле и постоянно повышенная температура также должны встревожить человека. Болезнь способна влиять на иммунную систему. Это может быть ранними признаками рака крови.Если же у вас появляются новые родинки, бородавки или же изменяются старые, кровоточат, то это может предшествовать раку кожи.О других видах онкологии свидетельствуют постоянный кашель – болезненный или с кровью, частые походы в туалет, диарея, запоры, боль и кровь при мочеиспускании, а также отек ног.Симптомом рака желудка, горла или пищевода могут быть трудности при приеме пищи.