Эти продукты повышают риск развития онкологии
Как странно это не звучит, но такие продукты существуют.
И это в первую очередь:
Алкоголь
Установлено, что злоупотребление алкоголем повышает риск развития рака ротовой полости, гортани, глотки, пищевода, печени и груди. Женщинам из групп высокого риска развития рака молочных желез следует вообще избегать употребления алкоголя, поскольку приём даже нескольких порций алкоголя в неделю повышает вероятность развития данного заболевания.
Мясо
Потребление мяса при заболевании раком или при повышенном риске его возникновения следует ограничить. По данным нескольких исследований, более высокий риск возникновения рака толстой кишки и желудка обнаружен среди лиц, чья диета в основном состоит из мясной пищи, приготовленной в условиях кулинарной промышленности. Возможно, это связано с добавлением нитритов, широко используемых в кулинарии в качестве пищевых добавок. Кроме того, в мясе содержится холестерин, а потребление жирной, высококалорийной и холестериновой пищи приводит к развитию ожирения, которое связывают с более высоким риском развития онкологических заболеваний (рака груди у женщин в постменопаузе, эндометрии, толстой кишки, желчного пузыря, пищевода, поджелудочной железы, почек).
Недавно были опубликованы данные ученых из Стокгольма. Шведские медики обобщили статистику научных исследований, в которых приняло участие почти 5 тысяч человек. Выяснилось, что при увеличении потребления продуктов из переработанного мяса всего на каждые 30 граммов в сутки риск развития рака желудка повышается на 1,538%. По мнению ученых, повышенный риск рака может быть связан с добавлением в эти продукты нитратов и консервантов. В больших количествах эти вещества являются канцерогенами. Второй немаловажный фактор воздействие токсичных веществ, образующихся при копчении мяса.
Соль и сахар
Было выявлено, что лица, употребляющие большое количество продуктов, приготовленных с помощью засаливания, больше подвержены развитию рака желудка, носоглотки и гортани. Данных о вреде соли, используемой в качестве приправы нет, но и тут нужна умеренность. Потребление большого количества сахара опасно в плане развития избыточного веса, который, как уже указывался, повышает риск развития рака. Лучше заменить его медом.
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