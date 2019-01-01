Медики назвали шесть необычных признаков болезней сердца

Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются почти бессимптомно, и пациент узнает о проблемах, когда патология заходит слишком далеко.Поэтому, даже внешне здоровым людям после 40 лет важно регулярно измерять артериальное давление, контролировать уровень холестерина в крови и проводить ЭКГ. Кроме того, о сердечно-сосудистых заболеваниях могут сигнализировать некоторые внешние признаки, на которые следует обращать внимание.Диагональная складка на мочках ушей, или «признак Фрэнка»В 1973 г. американский врач Сандерс Фрэнк обратил внимание, что у молодых пациентов со стенокардией на мочках ушей часто встречается складка, идущая от козелка к краю мочки под углом 45 градусов. С тех пор более чем в сорока исследованиях была показана связь между диагональной складкой на мочках ушей и повышенным риском атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта. Причины этой связи пока не ясны: одни полагают, что дело в плохом кровоснабжении мочек ушей у людей с сердечно-сосудистыми проблемами, другие – что в основе какой-то общий генетический фактор.КсантомыЕще один внешний признак высокого риска сердечно-сосудистой патологии – ксантомы. Это кожные разрастания желтого цвета на веках, ягодицах, бедрах, локтях. Сами по себе ксантомы безобидны, но свидетельствуют о наличии внутренней патологии. Мелкие папулы являются кожными проявлениями очень высокого уровня триглицеридов,более крупные – результатом накопления холестерина. Чаще всего ксантомы встречаются у людей, страдающих генетически обусловленной гиперхолестеринемией – высоким уровнем липопротеинов низкой плотности, который ведет к развитию атеросклероза и, соответственно, других сердечно-сосудистых заболеваний.Пальцы, как барабанные палочкиУтолщение концевых фаланг пальцев как проявление проблем с сердцем описал еще Гиппократ в V в. до н.э. Оно безболезненно и развивается симметрично на обеих руках.Утолщение происходит за счет разрастания ногтевой пластины, которое связано с нарушением кровоснабжения кончиков пальцев и попытками клеток путем разрастанияисправить ситуацию.Дугообразное помутнение периферии роговицыОтложения жирового вещества может происходить и в глазах. В этом случае у человека появляется сероватая линия (кольцеобразное помутнение) на периферии роговицы, отделенное от других ее участков. Этот симптом называют “arcus senilis”, он наиболее распространен у пожилых людей, но может возникать и в молодом возрасте и даже быть врожденным. Дугообразное помутнение периферии роговицы наблюдается примерно у 45% людей старше 40 лет, среди тех, кто старше 60 лет, это показатель достигает 70%. Arcus senilis не влияет на зрение, но ассоциирован с риском ишемической болезни сердца.Заболевания десен и выпадение зубовСостояние ротовой полости – предиктор состояния сердечно-сосудистой системы. На слизистой рта и на зубах всегда обитает множество различных микроорганизмов. При доминировании патогенных бактерий высок риск их проникновения в кровоток и возникновения воспалительных процессов в стенках кровеносных сосудов, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям потеря зубов и воспаление десен (периодонтит) – маркеры сердечной патологии.Цианоз губЦвет губ может многое рассказать о состоянии сердечно-сосудистой системы человека. В норме губы должны быть красными, однако при нарушении функций сердца, когда в ткани не поступает достаточного количества крови, обогащенной кислородом, губы могут приобретать синеватый оттенок (цианоз). Губы могут синеть от холода или на большой высоте, однако в этих случаях они вновь быстро краснеют при нормализации условий.Любые из указанных симптомов не являются поводом для самодиагностики и самолечения. При любых подозрениях на наличие сердечно-сосудистых проблем следует обратиться к врачу.