Названы лидеры среди причин приступов мерцательной аритмии

Алкоголь и кофе оказалась лидерами в списке самых частых причин приступов мерцательной аритмии, который был составлен учеными.Исследователи Калифорнийского университета составили перечень основных причин развития мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий) – отклонения в работе сердца, связанного с нарушением ритма. Составленный специалистами список опубликовал журнал Heart Rhythm.Предварительно учеными были проанализированы данные наблюдений за состоянием 1 295 пациентов с мерцательной аритмией. Исследователи изучали корреляцию между влиянием различных факторов в образе жизни испытуемых, и риском развития данного заболевания.В итоге был сделан вывод о том, что причинами самого большого количества приступов фибрилляции предсердий были употребление алкоголя (35%) и кофе (28%). Также серьезными факторами, запускающими механизмы развития таких приступов были названы физические упражнения (23%) и недосыпание (21%).Авторы работы отметили, что данные причины не обусловливают возникновение мерцательной аритмии как таковой, однако они могут сделать ее проявления интенсивными и драматичными. По их словам, необходимо выяснить, может ли отказ от кофе и алкоголя поспособствовать снижению риска мерцательной аритмии.