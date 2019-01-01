Названы основные причины рака груди

Контроль над потреблением алкоголя и недопущение появления тучности позволяют предотвратить огромное количество случаев рака груди. Это показало исследование, проведенное в Австралии.Издание Medical Express опубликовало данные, полученные учеными из Австралии, которые сопоставили результаты шести когортных исследований, охвативших более 200 тысяч женщин. В результате исследователями были названы две основные причины появления рака груди у женщин. Таковыми по мнению исследователей являются тучность и алкоголизация.Расчеты, выполненные австралийскими учеными, свидетельствуют: контроль над потреблением алкоголя и над массой тела дает значительно выраженный эффект профилактики рака груди.«Около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы пациентки смогут предотвратить в ближайшие годы, если вовремя откажутся от регулярного употребления алкоголя и будут поддерживать нормальную массу тела», - констатировали авторы проекта.Ученые не скрывают своей обеспокоенности по поводу растущего уровня тучности среди женщин. Фактор ожирения, согласно их резюме, является «причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака груди – 17 500 случаев в следующем десятилетии». Что касается алкоголизации, по прогнозам специалистов, она спровоцирует развитие 11 600 случаев в предстоящие десять лет.Помимо этого, исследователи обнаружили, что свою лепту в развитие рака груди вносит и гормонозаместительная терапия в период менопаузы. Следование ей в течение пяти лет и более ответственно за 7% случаев рака груди, который возникает в постменопаузе.