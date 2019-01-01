Дерматолог перечислили худшие продукты для здоровья кожи

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Употребление такой пищи следует минимизировать.Дерматолог Мадина Байрамукова отметила, что негативно влиять на состояние кожи могут конкретно кофе, любые виды сладких изделий, острая и соленая пища, а также разнообразная колбаса.КофеЭтот напиток известен высоким содержанием антиоксидантов, но своим мочегонным действием кофе содействует активному выведению жидкости из организма, что плохо сказывается на коже – она тускнеет, становится пересушенной и более склонной к морщинам. Чтобы сохранить свежесть кожи надолго, употребление кофе следует сократить до одной чашки в день и чаще пить зеленый чай.СладостиЧем больше сахара употребляется, тем выше риск раннего увядания кожи. Содержащийся в конфетах и тортиках сахар препятствует нормальной выработке коллагена – белка, от концентрации которого зависит упругость и гладкость кожи. Поедание сладкого ускоряет появление морщин.Острые блюдаОстрая пища ведет к расширению сосудов, и на кожу, склонную к покраснению и куперозу, может действовать очень плохо. При данных нарушениях от острого лучше отказаться.СоленьяИзбыток натрия делает кожу красной и воспаленной. Соль ускоряет старение клеток, а также является одной из главных причин отеков под глазами.КолбасаВсевозможные колбасные изделия, содержащие переработанное мясо, смешанное с красителями, загустителями, консервантами и стабилизаторами, способствуют преждевременному старению.Колбасы содержат сульфиты и другие консерванты, провоцирующие кожные воспаления. Кроме того, в них содержится чрезмерно высокое количество соли.