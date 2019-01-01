Известный педиатр опроверг пользу популярных препаратов

Лекарства не имеют положительного влияния на иммунитет..

Весной особенно актуальной является тема укрепления иммунитета. Поэтому одни отдают предпочтение лекарствам, которые якобы повышают иммунитет, другие же придерживаются здорового образа жизни и правильного питания.

Врач Евгений Комаровский отметил, что лекарства не имеют положительного влияния на иммунитет.

Укрепить иммунитет лекарствами просто невозможно. Поэтому о таких препаратах можно забыть.

“Все "лекарства для укрепления иммунитета" – это прежде всего бизнес для производителей и реализаторов этих средств и психотерапия родителей”.

Иммунитет укрепляется здоровым образом жизни, физическими нагрузками, правильным питанием и ограничением количества времени, которое ребенок проводит рядом с гаджетами - смартфоном, компьютером и телевизором. То есть, увеличением времени активных игр, ненасильственного кормления, совместных путешествий и других действий вместе с родителями на свежем воздухе.
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