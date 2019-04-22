Известный педиатр рассказал, как действовать при кишечных расстройствах

Когда стоит обращаться к врачу.Прежде всего самое главное правило: если запор не беспокоит ребенка, то запор не должен беспокоить его родственников. Самое главное: нет проблем не суетись. Реальный повод обращения к врачу – это появление реальных жалоб. Например, на боли в животе, на болезненный акт дефекации, самое главное, на проблемы с ростом и развитием.«В любом случае, если тема запора актуальна для вашей семьи, знайте, что вам надо прежде всего обратить внимание на основное, абсолютно безопасное слабительное средство, которое называется «сироп лактулозы»». - советует доктор Комаровский.Если стул редкий, но каловые массы мягкие, если сам акт дефекации проходит безболезненно, то у тебя нет никаких поводов волноваться.