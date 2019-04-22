Названы три доступных продукта для улучшения памяти

Диетологи раскрыли пользу трех главных продуктов, которые способны улучшить память.На первом месте в списке находится оливковое масло. Эксперты рекомендуют не использовать его для жарки. Оно будет полезным, если заправлять им салаты.Польза оливкового масла в том, что она содержит олеиновую кислоту (Омега-9), линолевую кислоту (Омега-6) кислоту Омега-3. Эти вещества полезны для сосудов головного мозга и его здоровья.Второй продукт для улучшения памяти - куриные яйца. Яйца - диетический продукт. Они содержат витамины А, Д и группы В.