Названы простые методы профилактики инсульта

Недорогой препарат поможет избежать приступа.Инсульту предшествуют различные клинические признаки, которые отличаются даже у одного и того же пациента. Зная их, можно прибегнуть к простым способам для предотвращения опасного недуга.По словам врачей, существуют инсульты с небольшим поражением головного мозга. Например, если причиной инсульта стал тромб.При этом кровеносная система может его быстро нейтрализовать, и тогда последствия будут зависеть от места очага и продолжительности существования тромба.Физиологически причиной инсульта является образование тромба внутри сосуда. На месте, где произошло повреждение внутренних стенок сосудов, происходит налипание тромбоцитов друг на друга.Когда они достигают большого размера, то формируется тромб, который, перекрывая сосуд, приводит к инфаркту органа, в котором произошла закупорка.Для того чтобы предупредить такой инсульт, используют ацетилсалициловую кислоту (аспирин), которая снижает «склеивание» тромбоцитов. Кроме того, помочь в профилактике инсультов могут препараты, направленные на борьбу с тромбозом.При этом специалисты советуют первоначально пройти обследование и проконсультироваться с врачом, который подберет оптимальные лекарства.