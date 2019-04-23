Медики назвали полезные свойства граната

Гранат способен избавить от расстройства желудка.

Резкое изменение рациона травмирует пищеварительную систему. Особенно, когда после поста люди без подготовки организма бросаются на жирные продукты. Они раздражают слизистую желудка и он защищается диареей.

"Если есть расстройство, поможет гранат. Точнее, его отвар. Порезать 2 ст. Л. Кожуры граната и залить стаканом воды. Держать полчаса на медленном огне. Отвар процедить и принимать за полчаса до еды по 2 ст. Л.", - рассказывает Максим Черевач, терапевт из Полтавы.

Перед едой следует выпить теплой воды. Так желудок успокоится. Уменьшится чувство голода и жирная пища лучше усвоится.

Полезный подсушенный хлеб, черный чай или кисель из черники. Следует смешать по 1 ч. Л. сушеных ягод и крахмала. Залить 300 мл воды, а сахар добавлять в готовый кисель по вкусу.

На второй день в меню можно добавить вареные овощи, рыбу, мясо и каши. Вредно при диарее есть сырые овощи и специи.
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