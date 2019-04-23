Анализ крови способен засечь возможный рак за 15 лет до его появления

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Исследователи изучили показатели анализа крови людей и сравнили их с изменениями в здоровье по мере жизни.Кровь – это среда, в которой можно увидеть признаки рака задолго до его появления. С помощью анализа крови засечь заболевание возможно за 15 лет до начала, выяснили ученые.Шведские исследователи из Университета Умео занимались поисками способов, позволяющих обнаруживать рак в организме человека задолго до возникновения симптомов. Обычно проявление очевидной симптоматики в случае онкозболеваний означает, что они уже развиты в значительной степени.О работе шведских специалистов пишет журнал Real Clear Science. Ученые обратились за материалом для анализа в несколько биобанков, включая Janus Serum Bank в Норвегии, хранящего образцы биоматериалов 320?000 человек, собранные за период с 1972 по 2004 годы.В результате они обнаружили, что кровь людей, заболевших со временем раком мозга, раком костного мозга или лимфомой, отличалась от крови здоровых людей даже в то время, когда до возникновения рака еще оставались годы и годы.В частности, на вероятность рака в будущем может указывать повышенная концентрации определенных белков в крови, отметили авторы работы.«Рак мозга связан с небольшим повышением уровня двух белков в крови, которое можно засечь за 15 лет до его диагностики. Эти белки относятся к группе, участвующей в сигнальной системе и росте клетки, а также могут способствовать развитию опухоли. Белки, играющие роль маркеров лимфомы, анализ крови также может выявить в крови у будущих больных за 15 - 25 лет до диагноза», - приводится в журнале вердикт специалистов.