Врачи объяснили, почему возникает боль в спине

В перечень вошли пять основных факторов, вызывающих боль.Даже самые безобидные на первый взгляд привычки могут существенно подорвать здоровье. В этой статье мы перечислим самые распространённые и обыденные факторы, которые влияют на спину.Фактор №1: отсутствие осанкиОсанка – вот первостепенный фактор, влияющий на здоровье спины. Держать её правильно очень сложно, не каждый это умеет. В идеале осанка должна быть прямой, никаких прогибов, горбов и так далее.Надо заметить, что правильной осанке следует учиться. Одним из эффективных методов можно назвать книгу – просто положите её на голову и ходите так, чтобы не уронить издание на пол. Либо можно стоять у прямой поверхности, прижимаясь к ней спиной. Такая привычка очень скоро будет привита, поэтому спину будет гораздо проще держать.Фактор №2: малоподвижный образ жизниСидячий образ жизни тоже один из самых губительных факторов, влияющих на спину. Частое сидение приводит к давлению на крестец, межпозвоночные диски. В итоге они теряют до 10% жидкости, которые необходимы для хорошего функционирования спины.Чтобы не возникало проблем со спиной, даже при сидячей работе надо найти способы больше двигаться. Как минимум нужно каждый час делает небольшую разминку для спины, а как максимум – ходить три раза в неделю в спортзал или заниматься любой физической активностью.Фактор №3: телефон и планшетКак бы это странно не звучало, но использование телефонов и гаджетов может пагубно влиять на спину. Вы сами того не замечая, наклоняете голову ближе, чтобы рассмотреть или прочитать изображенное на экране. Таким образом создаётся нагрузка на шейные позвонки, они изнашиваются. Если уж вы и любите сидеть в телефоне или планшете, то делайте это так, чтобы ничего не влияло на вашу спину, то есть следите за положением головы.Фактор №4: неправильная обувьВы удивитесь, но обувь на плоской подошве, как и обувь на каблуках, сильно влияет на вашу спину. Это приводит к деформации свода стопы, что в итоге провоцирует нарушения опорной функции ног. Почему страдает спина? Ей приходится брать на себя часть нагрузки с ног, соответственно, происходит износ. Поэтому важно уделить время и внимание своей обуви – подошва должна повторять форму стопы, чтобы исключить факторы, влияющие на здоровье спины.Фактор №5: поднятие тяжестейНе всякое поднятие тяжестей будет негативно сказываться на состоянии спины. Чаще всего люди наклоняются вниз и вперед, чтобы понять тяжести. Но это создаёт очень большую нагрузку на поясничный отдел. Из-за этого возникает болезненность, может образоваться грыжа. Чтобы не создавать факторов, влияющих на спину, нужно присесть и перенести вес тяжести на ноги.Фактор №6: мягкий матрасНеправильный матрас – вот ещё один фактор, негативно влияющий на состояние спины. Если он слишком мягкий, то тело будет проваливаться, принимать неправильную форму для сна, а это чревато искривлением позвоночника.Поэтому следует выбирать более жёсткий матрас, чтобы не было проблем со спиной.