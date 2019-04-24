Названы коктейли для быстрого похудения в домашних условиях

Попробуй приготовить эти вкусные и полезные для твоего организма и фигуры кефирные коктейли, и ты удивишься, как быстро лишние килограммы просто уйдут.Кефир со специями200 мл кефира, молотого имбиря и молотой корицы и на кончике ножа, чуть больше красного перца. Разбавить 2 ст. ложками минеральной воды и размешать.Кефир с медомДаже если вы не можете отказаться от выпечки, съешьте булочку в первой половине дня, запивая этим напитком. Смешайте по 1 ч. ложке молотого имбиря и меда с 2 ст. ложками кипяченой воды. Добавьте щепотку корицы и ломтик лимона. Разбавьте смесь 200 мл кефира.Кефир с яблокамиЭтот чудо-напиток подходит для снижения аппетита и может заменить завтрак или ужин. 5 яблок среднего размера без кожуры измельчить на терке. Смешать с 300 мл нежирного кефира (взбейте в блендере или миксером). Добавьте корицу по вкусу и еще раз перемешайте.ЛечебныйЕсли пить этот напиток 3 раза за день по одному бокалу и не есть жирную и высококалорийную пищу, а также заниматься спортом, то за неделю вы сможете скинуть от 2 до 4 кг лишнего веса. Коктейль благоприятен для микрофлоры кишечника. Возьмите 0,5 л кефира, добавьте 1 ч. ложку имбиря, немного меда и щепотку корицы. Оставьте настаиваться 10 мин. Затем все взбейте в блендере.ЖиросжигающийВ течение 10 дней выпивайте утром натощак и вечером кефир с петрушкой. В эти дни диетологи советуют придерживаться овощной диеты и пить много жидкости (вода, зеленый чай). В бокал с кефиром всыпьте 1 ст. ложку измельченной петрушки и щепотку молотой корицы. Дайте настояться не менее часа.