Врачи рассказали, к чему приводит переизбыток витамина D

Витамины также могут иметь побочные эффекты при передозировке.Канадские ученые назвали основные последствия передозировки витамином D. Оказалось, переизбыток микроэлемента может спровоцировать почечную недостаточность.Нефрологи изучили историю болезни 54-летнего пациента, попавшего в клинику с подозрением на повреждение почек. Обследование и сбор анамнеза показали, что мужчина несколько месяцев пил «солнечный витамин» в большой дозировке и по 6-8 часов находился на улице. При этом терапию ему без необходимых тестов назначил натуропат.Бесконтрольный прием препарата, который на самом деле является предшественником гормона, угрожает здоровью людей, не владеющих информацией о побочных эффектах. 90% вещества вырабатывается организмом при контакте кожи с солнечными лучами, остальные поступают с продуктами питания, например, рыбой.При недостатке витамина D начинает падать уровень кальция и развивается рахит. Передозировка вызывает тахикардию, гипотензию, тошноту и тяжелые поражения внутренних органов.