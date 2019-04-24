Диетологи рассказали, как убрать из рациона «лишние» калории

Как создать калорийный дефицитВсе мы знаем, что для похудения нужно употреблять меньше калорий, чем мы расходуем. Таким образом создается калорийный дефицит, который и является обязательным условием на пути к стройности.Лучше потратить время и составить сбалансированный рацион для похудения, но если времени на это сейчас нет, то пока можно пойти простым путем. Эффективные советы о том, как можно убрать лишние калории из своего рациона.Меняя некоторые продукты в своем рационе на менее калорийные аналоги, вы можете незаметно для себя создать приличный калорийный дефицит, который запустит процесс похудения.Не представляете свою жизнь без кофе? Вместо латте выберите черный кофе. В 1 стакане латте с сиропом от 120 до 220 калорий, а в чашке черного кофе - всего от 2 до 20.Завтракаете овсянкой? Отлично. Теперь попробуйте готовить ее на воде вместо молока. В 1 стакане молока от 90 до 150 калорий, в зависимости от жирности.Любите картофельное пюре? Попробуйте его более полезный аналог - пюре из цветной капусты. Да-да, звучит экзотично, но на вкус - просто великолепно. Это позволит вам срезать еще по 53 калории на каждые 100 грамм пюре.Используйте вместо сметаны йогурт. В 100 граммах йогурта 66 калорий, а в 100 граммах сметаны средней жирности - все 206. Существует масса вкусных заправок на основе йогурта, так что замена будет безболезненной.Избавьтесь от майонеза и полюбите горчицу. 30 калорий вместо 90 в 1 столовой ложке. Тем более горчицы много не съешь. Горчица прекрасно подойдет для полезных сэндвичей, салатов и соусов.Всем любителям мороженого посвящается. Готовьте банановое мороженое самостоятельно. Для этого заморозьте нарезанный банан, а потом измельчите его блендером. При необходимости добавьте ложку воды или молока, чтобы лучше перемалывалось. Получается ооочень вкусно. Такая замена избавит вас от 130 лишних калорий.