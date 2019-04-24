Врачи рассказали, кому и зачем нужно идти к психологу

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Причины идти к психологу.Сеанс у психолога – это нечто гораздо больше, чем просто посидеть на диване и рассказать о своих проблемах. Существует множество заблуждений о том, что значит пообщаться с профессионалом в области психического здоровья. Необходимость говорить о своих эмоциях рассматривается как нечто слабое и постыдное, то, над чем можно подшучивать. Эта стигма часто является причиной, почему люди боятся идти к психологу.Но в реальности, терапия – невероятно полезный инструмент, который помогает решать самые разные проблемы – от тревоги до бессонницы, от трудностей в отношениях до психологической травмы.Исследования показывают, что работа с психологом эффективно помогает людям справляться с психическими расстройствами. Но если вам нужны дополнительные доводы, мы расскажем, кому и зачем нужно идти к психологу.Причины идти к психологуОсновные проблемы, с которыми обращаются к психологу:Перепады настроения;Большие изменения в жизни;Плохие мысли;Равнодушие к вещам, которые раньше приносили радость;Чувство изоляции и одиночества;Чтобы справиться с проблемами в жизни, нужен алкоголь, таблетки или наркотики;Подозрение, что у вас есть серьезное психическое заболевание;Чувство потери контроля;Трудности в отношениях;Нарушения сна;Появилось чувство, что нужно с кем-то поговорить.Таким образом, повод пойти к психологу может быть абсолютно любым.Какие люди обращаются к психологуК психологу обычно обращаются люди, в чьей картине мира есть психолог как положительный персонаж, успешно помогающий здоровым людям в затруднительной жизненной ситуации.Психологи чаще работают с женщинами от 18 до 35 лет. Возраст клиентов-мужчин – от 25 до 40, они приходят реже. Еще реже на сеанс к психологу записываются пары. А вот женщины старше 50 лет и мужчины старше 40-ка практически никогда не обращаются за помощью к специалисту.Стоит ли идти к семейному психологуЧтобы получить хорошую консультацию у психолога, важно найти компетентного человека и не попасть на шарлатана, который не только вытянет из вас деньги, но еще и может навредить. Если вы собрались к семейному психологу, для начала почитайте отзывы о нем.Задача грамотного специалиста – помочь клиенту, уважая его систему ценностей, личные особенности и способность к самостоятельным решениям.