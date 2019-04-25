Назван самый полезный для печени фрукт

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Самый полезный для печени фрукт – это абрикос.Пектин, которым очень богат плод, помогает собирать пестициды, ионы тяжелых металлов и прочие опасные для здоровья вещества, которые скапливаются в организме.Из всех сезонных фруктов именно в абрикосе пектина больше всего.При этом если человек имеет определённые проблемы с печенью, то следует сделать выбор в пользу более кислых сортов. Однако абрикосы любого сорта, по словам специалистов, это настоящая витаминная бомба. Важно учитывать, что есть некоторые противопоказания. Нельзя употреблять абрикосы при гепатите.Полезен не только сам абрикос, но и приготовленные из него напитки. К ним можно отнести и соки, и смузи. Медики отметили, что стакан абрикосового смузи содержит суточную дозу витаминов. Однако и здесь необходимо знать меру. Абрикосы богаты клетчаткой, а потому могут повлиять на кишечник.Врачи среди прочих полезных свойств назвали также профилактику болезней щитовидной железы. Фрукт содержит большое количество магния. Это положительно влияет на сердце и сосуды, нормализируя работу сердечной мышцы.Кроме того, абрикосы способствуют снижению в крови уровня холестерина, участвуют в обменных процессах и помогают выводить из организма токсины. Эти фрукты также улучшают память, поэтому учёные советуют включить его в рацион тем, кому необходимо заниматься интеллектуальным трудом.Важным свойством абрикосов также является его положительное воздействие на организм в процессе похудения. Косточки плода используют для приготовления настоя при бронхите.