Врачи объяснили, как предотвратить болезни сердца

В большинстве своем мы наплевательски относимся к своему здоровью, а заболев, горько сожалеем, что вовремя не спохватились.Доктор медицинских наук, профессор Сергей Бойцов, рассказал, как предупредить сердечно-сосудистые заболевания.Опередить событияФакторы риска можно обнаружить уже у детей, поэтому диагностику надо проходить с самого раннего возраста. На это и нацелены профилактический осмотр у детей, и диспансеризация у взрослых. Понятно, что чем старше человек, тем выше вероятность появления у него факторов риска. Но сейчас у многих людей моложе 35 лет лишний вес (наиболее опасная форма ожирения - в области живота), курят, ведут сидячий образ жизни. Они пока не больны, но наличие этих факторов риска резко повышает у них возможность раннего появления проблем с сердцем и более тяжелого течения болезней.Ранняя диагностика дает возможность устранить эти неблагоприятные факторы, ухватить болезнь в самом начале ее развития, как говорят медики, на доклинической стадии, то есть когда еще нет проявлений самих заболеваний.Так, например, если человек бросает курить, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается у него на 30–40%. Увеличение физической активности повышает его шансы сохранить здоровое сердце и сосуды на 20–30%, примерно такой же эффект дает снижение веса. Правда, эти бонусы здоровья, к сожалению, не суммируются.Тревожные показатели риска сердечно-сосудистых заболеваний: уровень артериального давления выше 140/90; уровень холестерина выше 5 ммоль/л; уровень глюкозы больше 6,1 ммоль/л; индекс массы тела – 30 и более кг/кв.м; объем талии: для мужчин – больше 102 см, для женщин – больше 88 см.Делите свой возраст на триРегулярно ли вы проходите диспансеризацию? Ответ на этот вопрос часто бывает отрицательным. А ведь большая часть всей программы обследования в рамках диспансеризации посвящена именно выявлению факторов риска сердечно-сосудистых проблем как основной причины смертности нашего населения. Взрослые первый раз проходят диспансеризацию в 21 год и далее каждые три года. Так что, если ваш возраст делится на 3, значит, вам пора пройти очередной полный профилактический осмотр.На приеме у врача вам прежде всего предложат заполнить анкету, которая содержит порядка сорока вопросов. Вы разочарованы? Вам этот метод кажется допотопным? Совершенно напрасно. Ведь он до сих пор используется во многих странах мира, в том числе и тех, где медицина на очень высоком уровне развития. 60–70% информации о состоянии здоровья пациента врачи получают именно из опросника, который помогает собрать анамнез и выявить жалобы человека. После этого уже подключаются лабораторные или инструментальные методы исследования – анализ крови на холестерин, измерение уровня артериального давления, кардиограмма. Опираясь на все эти данные, врач рассчитывает по специальной методике суммарный сердечно-сосудистый риск в цифрах. На втором этапе – при необходимости – вам могут назначить дуплексное сканирование сонных артерий на предмет выявления атеросклероза, другие исследования.И если есть тревожные звоночки, специалисты помогут устранить факторы риска, поддающиеся коррекции, с помощью приема препаратов и изменения образа жизни, режима питания, отказа от вредных привычек.Ваш личный тренер по здоровьюНам только кажется, что все мы хорошо знаем, как снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, но, когда доходит до дела, выясняется, что знаний не хватает. Это все равно что человек приходит в фитнес-центр и видит огромное количество разных спортивных снарядов. Казалось бы, что проще – сел и занимайся! Но когда к вам подойдет инструктор, то вы поймете, что тот же самый тренажер дает бездну возможностей, о которых вы и не догадывались…Что делать, если обследование обнаружило у вас отклонения от нормы, которые могут со временем перерасти в сердечно-сосудистое заболевание? В программе диспансеризации предусмотрено углубленное профилактическое консультирование пациента, на которое отводится не так уж мало времени – порядка 40 минут. В ходе нее врач проанализирует все имеющиеся у вас риски и расскажет о способах их устранения, даст необходимые рекомендации, как скорректировать питание, чтобы снизить уровень холестерина, расскажет, чем можно заменить жирные и высококалорийные продукты, чтобы при этом не потерять вкусовые качества пищи и сохранить ее энергетическую ценность. При необходимости пропишет препараты, разжижающие кровь и снижающие уровень холестерина.Если вы курите, то об этом тоже обязательно пойдет разговор. Кстати, абсолютное большинство курильщиков имеют легкую или среднюю степень зависимости, которую можно преодолеть без помощи специалиста. Но надо не только бросить, но и не сорваться. А для этого важно сформулировать стойкую целевую установку – желание бросить курить. Врач поможет вам найти аргументы, чтобы сделать этот необходимый шаг.Есть среди курильщиков люди с тяжелой степенью никотиновой зависимости. Таких приблизительно 20–30%. Врачи их выявляют при помощи теста Фагерстрема, который содержит такие вопросы: сколько сигарет вы выкуриваете, курите ли до завтрака, встаете ли ночью на перекур. Людям с табачной гиперзависимостью необходима помощь специалиста или даже назначение медикаментов.Физическая активность – еще одна важная тема для разговора с врачом: не все могут следовать рекомендации медиков – ходить не меньше 10 тысяч шагов в сутки со скоростью движения чуть выше среднего (это около 7 км). Для молодого это легко, а для пожилого? Специалист поможет индивидуально подобрать адекватные аэробные упражнения. К примеру, при поражении суставов ног усилит нагрузку на плечевой пояс, подскажет комплекс упражнений с мячом, палкой, гантелями и другими снарядами. Так что не пускайте дело на самотек и доверьте свое здоровье профессионалам.