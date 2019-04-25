Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от солнечного удара

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Как уберечь чадо от солнечной погодыДоктор Комаровский рассказал родителям, как уберечь своих детей от теплового и солнечного удара.Комаровский дал простые рекомендации о том, как вести себя во время теплого времени года, чтобы дети не перегревались и не получили тепловой или солнечный удар.Он отметил, что детей нужно по возможности ограничивать по времени пребывания в тех местах, где жарко, и особенно там, где жарко и сухо или жарко и очень влажно. Особую осторожность стоит проявить во время похода с детьми в сауну или баню.Во время солнечной и жаркой погоды на свежем воздухе он рекомендует:Использовать кондиционеры;Давать пить детям достаточное количество жидкости;Обильную еду перенести на вечернее время суток;В питании минимум мяса и жиров, акцент на овощи и фрукты;Избегать пребывания детей под прямыми лучами солнца, особенно следить за тем, чтобы была от лучей спрятана голова;Не злоупотреблять количеством одежды, использовать легкую свободную одежду из светлых натуральных материалов;В солнечные дни не забывать о головных уборах;При высокой температуре воздуха стоит ограничить физические нагрузки;Не запрещать, а поощрять купания – это очень эффективный способ теплоотдачи;Никогда не оставлять детей надолго в закрытом автомобиле.