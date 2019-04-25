Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от солнечного удара
Доктор Комаровский рассказал родителям, как уберечь своих детей от теплового и солнечного удара.
Комаровский дал простые рекомендации о том, как вести себя во время теплого времени года, чтобы дети не перегревались и не получили тепловой или солнечный удар.
Он отметил, что детей нужно по возможности ограничивать по времени пребывания в тех местах, где жарко, и особенно там, где жарко и сухо или жарко и очень влажно. Особую осторожность стоит проявить во время похода с детьми в сауну или баню.
Во время солнечной и жаркой погоды на свежем воздухе он рекомендует:
Использовать кондиционеры;
Давать пить детям достаточное количество жидкости;
Обильную еду перенести на вечернее время суток;
В питании минимум мяса и жиров, акцент на овощи и фрукты;
Избегать пребывания детей под прямыми лучами солнца, особенно следить за тем, чтобы была от лучей спрятана голова;
Не злоупотреблять количеством одежды, использовать легкую свободную одежду из светлых натуральных материалов;
В солнечные дни не забывать о головных уборах;
При высокой температуре воздуха стоит ограничить физические нагрузки;
Не запрещать, а поощрять купания – это очень эффективный способ теплоотдачи;
Никогда не оставлять детей надолго в закрытом автомобиле.
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