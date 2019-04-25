Названы необычные способы преодолеть эмоциональное выгорание

Как восстановить внутренние силы.Синдромом эмоционального выгорания случается из-за неумения управлять собственными ресурсами. Об этом рассказала психолог центра детского и семейного развития "Атма" Оксана Негода на лекции "Как быть ресурсными родителями" в Черкассах.Полезные советы, как восстановить внутренние силы.Выделяйте важные и второстепенные вещи в жизни. Важно находить возможности для уединения, где тишина и покой помогут вернуть организм к равновесию. Можно попробовать практиковать випассану - это один из видов медитации, когда человек берет на себя ограничения в общении.Больше гуляйте на природе. Это успокаивает и уравновешивает.Совместите жизнь с водой. Различные виды гигиенических процедур выполняют различные задачи: душ - очищает, ванна - расслабляет. Прохладная вода бодрит, придает энергии, а теплая успокаивает.Соблюдайте режим сна и попробуйте просыпаться раньше. Полезный сон с 21:00 до 00:00. Люди, которые просыпаются в 5:00-6:00 и наполняют эти часы полезными делами, мыслят позитивно и больше ощущают жизнь.Составьте собственный режим и способ питания, который будет удовлетворять. Все зависит от мировоззрения и предпочтений. Одним людям важны циклы лечебного голодания или разгрузочные дни, другим - рацион наполненный протеинами, витаминами и аминокислотами. Неоспоримым является факт, что самый энергетический вид пищи - это овощи и фрукты.Вовремя переключайте активность. Многочасовое сидение за одной деятельностью не приносит качественных результатов. Один из интересных способов управления временем - метод Pomodoro. Работа разбивается на 25-минутные интервалы, а между ними короткие перерывы для отдыха 3-5 мин. После четырех интервалов делают длинный перерыв в 15-30 мин.Подберите индивидуальные физические нагрузки и вид спорта. Не стоит слепо следовать моде.Общайтесь с людьми, которые нравятся. Должны чувствовать поддержку, веру в себя. Общение поможет с нахождением собственных идей и действий. От токсичных людей лучше дистанциироваться.Неисчерпаемым источником энергии является творчество и любимые дела. Важно искать "свое". Иногда помогает окунуться в воспоминания детства и найти, чем нравилось заниматься тогда. Главное не бояться пробовать, экспериментировать, делать неидеально.Не оставляйте незавершенных дел. Будто множество открытых вкладок на рабочем столе, приводящие к торможению всей системы. Сюда может входить много видов дел. Дочитать заброшенные книги, отдать долги, завершить отношения. От отдельных дел или планов нужно просто отказаться из-за потери актуальности. Это нормально.Делайте генеральную уборку. Лишние или ненужные вещи в доме забирают нашу энергию. Символические завалы в голове становятся меньше, когда человек берется за очистку своего дома или рабочего кабинета.Искренне смейтесь и радуйтесь тому, что наполняет. Также придает силы проживание негативных эмоций. Избегания, блокировки, обесценивание состояний, в которых находится человек, истощает и приводит к апатии. Особой для увеличения ресурса является эмоция благодарности. Стоит попробовать писать 10-15 благодарностей в день.Помогайте другим, хвалите, поддерживайте. Это действенный способ пополнения собственной энергии. Во всех духовных системах мира советуют давать другим то, чего не хватает самим и так помогать себе.Найдите то, что приносят удовольствие. Если человек осознает, что ситуация, дело или обстоятельства он выбрал сам и видит в этом смысл, тогда чувствует себя творцом собственной жизни.Планируйте большие цели и двигайтесь к ним. Важно вписывать свои цели в более глобальные. Большое общее дело - окрыляет, а индивидуальные выгоды становятся приятным побочным эффектом.