Эти напитки увеличивают риск появления рака

Может показаться, что вообще все, что мы делаем ежедневно, каким-то образом увеличивает риск возникновения рака.Если принять во внимание, что канцерогенным может быть даже воздух, которым дышат жители больших городов, мысль не так далека от истины. И напитки, которые мы выбираем каждый день, тоже способны влиять на это. Ниже - четыре их типа, с которыми стоит быть осторожнее.АлкогольСуществует множество доказательств того, что алкогольные напитки увеличивают риски рака. Так, исследование 2018 года, в ходе которого анализировались данные из 195 стран, показало, что пьющие люди с больше вероятностью заболевают раком, а также чаще умирают от рака и других причин. Да, многие люди живут долго, несмотря на постоянное присутствие в меню алкоголя. Но они, во-первых, пьют умеренное его количество, во-вторых, риски в любом случае сохраняются. Ученые думают, что значение здесь имеют генетические факторы, способные увеличить или, напротив, уменьшить опасность при равном потреблении.Сладкие напиткиЕсть доказательства, что сахар помогает опухолям расти быстрее и агрессивнее. И хотя все это еще нужно подтвердить, даже потенциальная связь выглядит довольно пугающе. Недавнее 34-летнее исследование, в котором приняли участие более 118 000 американцев, показало, что люди, которые пьют больше подслащенных напитков, с большей вероятностью умирают рака молочной железы и рака толстой кишки. Причем, пить сахар даже опаснее, чем есть его, потому что жидкий сахар быстрее усваивается. Большое количество сладких продуктов в меню, в дополнение ко всему, может способствовать ожирению, связанному с возрастающими рисками рака толстой кишки.Горячие напиткиУченые обнаружили, что аргентинцы, которые регулярно пьют очень горячие напитки, имеют более высокий риск рака пищевода (и эти риски увеличиваются, если режим сопровождается алкоголем и курением). А еще одно исследование на тему, проведенное уже в Иране, показало, что люди, которые пьют как минимум две чашки горячего кофе в день, в два раза чаще заболевают раком пищевода, чем люди, которые позволяют напитку немного остыть. Хорошие новости? Риски, по мнению ученых, невелики, так как немногие из нас обладают суперспособностью пить воду температуры кипения.КофеХотя исследователи давно пытаются выяснить, существует ли связь между раком и потреблением кофе, они до сих пор не пришли к окончательным выводам из-за влияния смешанных факторов. Так, в одном продолжающемся исследовании, в котором суммарно принимают участие 1 200 000 человек, было установлено, что у курильщиков, бросивших курильщиков и некурящих риск рака легких был чуть выше, если они выпивали две и больше чашки кофе.При этом токсичный акриламид, который образуется при обжаривании кофе, опасен только при употреблении в больших дозах. И даже если пить кофе весь день, этого будет мало для реальных рисков. А международные ассоциации по исследованию рака и эксперты и вообще говорят о том, что кофе скорее борется с раком - как минимум молочной железы, печени и толстой кишки. Так что это единственный пункт в нашем списке, который можно оспаривать.