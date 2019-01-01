Медики рассказали, как выбрать сезонные овощи без нитратов

На что обращать внимание.Ведущая проекта «Тайный агент» на Новом канале Катя Павлюченко попросила специалиста-технолога Алексию Май рассказать, на что обращать внимание, покупая «ходовые» весенние и летние продукты.В преддверии майских праздников и Пасхи 2019 особенно важно подумать о своей безопасности, и не рисковать лишний раз, выбирая продукты для своего стола. Согласитесь, планировали мы покупку или нет, но, находясь в супермаркете или на рынке, очень сложно сдержаться и не положить в свою продуктовую корзину овощи и фрукты! Но так ли они полезны, как мы считаем?Как выбрать ранние помидорыПервое, на что стоит обратить внимание при выборе помидоров, - это наличие привычного запаха томатов. Но аромат настоящего помидора еще не говорит о том, что овощ не нашпигован нитратами. Если все помидоры с виду идеально красивые и одинаковой формы, без единого повреждения, это должно вас насторожить: при выращивании таких томатов используют опасные вещества. Такой же признак - отказ паразитов «поселяться» в помидорах. Это значит, что количество нитратов в них зашкаливает. Также обратите внимание на структуру помидора. Если на ощупь он очень упругий и по ощущениям напоминает теннисный мяч, откажитесь от такой покупки - это говорит о высокой концентрации нитратов.Как выбрать ранний лукВыбирая между зеленым и репчатым луком, лучше отдать предпочтение последнему из-за меньшего количества нитратов. Но если все-таки покупаете зеленый лук - следите, чтобы его кончики не были засохшими или коричневыми. Это указывает на наличие опасных примесей.Как выбрать морковьМорковь неестественно большого размера должна вас насторожить. Как правило, такой овощ «с лишним весом» содержит большое количество нитратов и примесей. Чтобы минимизировать количество их попадания в организм, из всей моркови можно съесть только среднюю часть, обрезав корень, верхние слои и «верхушку». С таким раскладом куда проще и безопаснее купить самую обычную морковь.Как в магазине выбрать хороший молодой картофельКартофель не должен лежать под прямыми солнечными лучами. В противном случае в нем образуется природный яд растительного происхождения - соланин. Он проявляется в зеленоватом оттенке уже очищенного картофеля. Ни в коем случае нельзя его употреблять. Также яд соланин содержится в зеленых помидорах и перезревших баклажанах.Как выбрать ранние огурцыОгурцы относятся к группе овощей-рекордсменов по количеству нитратов. Поскольку по большей части они тепличные, и их удобряют азотистыми веществами. Разве что кроме лета, сезона огурцов. Также обратите внимание на цвет овоща. Если на них есть темно-зеленые пятна, воздержитесь от покупки. Огромное количество нитратов, которыми они напичканы, может навредить вашему здоровью.