Пять лучших специй, укрепляющие иммунитет

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Травы помогут улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и улучшить настроение.Сложно себе представить любую кухню мира без разнообразных специй. Специй существует огромное количество. Кинза, эстрагон, корица, разные виды перцев, шафран, мята, базилик, кориандр - это лишь верхушка айсберга. И у каждой специи не только свой собственный аромат, цвет, область кулинарного применения, но и уникальные полезные свойства.Специалисты назвали пять специй, которые не только улучшат вкус блюда, но и принесут пользу вашему здоровью.Кинза (кориандр) - для пищеваренияЛистья кориандра (кинзы) улучшают пищеварение, пробуждают аппетит, снижают давление и способствуют крепкому и безмятежному сну. А еще обладают мочегонным и общеукрепляющим действием. Так же содержат витамины В1, В2, С, Р и каротин.Использование кинзы. Посыпайте в супы (холодные или горячие), маринованную рыбу, добавляйте в соусы на основе томатов, в салат из апельсинов или ананасов. Кстати, размолотые семена кориандра - неплохая альтернатива соли.Мята - для настроенияПовышает настроение, а заодно и либидо. Улучшает сон, понижает жар и температуру. Помимо прочего, мята - обезболивающее и противовоспалительное средство. Сочетание витаминов С и Р, фитонцидов, меди, марганца, каротина и эфирных масел еще и не на такое способно.Использование мяты. В свежем виде или в виде настоек. Мята прекрасно дополнит овощные блюда (баклажаны, томаты, перцы, кабачки, огурцы), фруктовые салаты, рыбу и мясо. Листочки мяты можно добавлять в чаи, коктейли.Укроп - для пищеваренияУкроп - кладовая калия, витамина С и железа. Испокон веков использование укропа помогает пищеварению. Даже младенцам при коликах прописывают укропную воду. На пути к плоскому животу укроп станет хорошим спутником.Использование укропа. Добавляйте укроп к рыбе, морепродуктам, сыру, творогу или в овощные салаты.Тархун (эстрагон) - против отековДревние арабские врачи считали тархун (эстрагон) божественным растением. Он укрепляет сосуды, успокаивает нервы, избавляет от отеков, благотворно действует на работу печени и почек, лечит гастрит и даже считается противоядием при укусах змей!Использование тархуна. Тархун подчеркивает вкус соусов, рыбы, белого мяса, салатов, пасты, омлетов.Лук-резанец- для укрепления иммунитета?Хороший аппетит, укрепление иммунитета, нормализация сахара в крови, отличная работа желудка - вот заслуги лука-резанца. А еще он обладает легким мочегонным действием и щедро делится с нами витаминами С, В2, кальцием, натрием, фосфором и железом.Использование лука. От души добавляйте в супы-пюре, к сырым овощам, салатам, омлетам, винегрету, говядине под соусом тартар.