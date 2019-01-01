Ученые выявили неожиданное влияние кленового сиропа на печень
Исследователи Токийского университета провели эксперимент с крысами. В рационе грызунов часть привычных им углеводов они заменили на кленовый сироп. Для сравнения с ними была и контрольная группа, в которой животные тоже употребляли сладкий сироп, который не содержал в своем составе веществ, присущих кленовому.
В результате оказалось, что крысы, которые употребляли настоящий кленовый сироп, проявили в конце испытаний те симптомы, которые демонстрируют существенное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой. Несмотря на то, что участниками опытов были животные, употреблять кленовый сироп специалисты советуют и людям.
В частности, эта полезная сладость может стать полезной для людей средних лет, страдающих от лишнего веса – ведь именно у них чаще всего и случаются неполадки с печенью.
С ними связаны повышенная концентрация в крови липидов, диабет или потеря нормальной чувствительность к инсулину, - все эти факторы довольно-таки плохо отражаются на общем состоянии печени.
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Добавил kolonka в категорию Гастроэнтерология
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