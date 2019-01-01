Редкие разовые тренировки дают эффект защиты от болезни Альцгеймера

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Ученые проверяли работу памяти у пожилых добровольцев.Потренироваться даже один раз может быть очень полезно для мозга. Редкие разовые тренировки тоже дают профилактический эффект в отношении болезни Альцгеймера, установили ученые.Исследование, проведенное учеными Мэрилендского университета среди людей 55-85 лет, показало: даже один сеанс упражнений способствует процессам в мозге, защищающим его от нейронной деградации. Как оказалось, после разовой тренировки вырастает электрическая активность в цепях мозга, связанных с памятью. Причем данный процесс затрагивал и гиппокамп, который уменьшается с возрастом и особенно сильно страдает при развитии болезни Альцгеймера.Ученые проверяли работу памяти у пожилых добровольцев, проходивших тест на запоминание имен. Такая проверка была проведена в день отдыха и в день тренировки на велотренажере умеренной интенсивности. Оказалось, что после физической нагрузки активность мозга значительно повышалась в четырех областях коры головного мозга -средней лобной извилине, нижней височной извилине, средней височной извилине и веретенообразной извилине. Также при этом включалась повышенная активация гиппокампа.«Тренироваться лучше регулярно, но пользу приносят даже редкие разовые тренировки. Хотя тело в таком режиме как следует не натренируешь, но по меньшей мере это принесет пользу мозгу», - резюмировали исследователи.