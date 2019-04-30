Противораковая вакцина успешно испытана на людях

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Вакцина уже прошла первую фазу клинических испытаний на добровольцах с I-II стадией колоректального рака.Рак толстой и прямой кишки значится на 3-м месте по частоте среди онкозаболеваний после рака легких и груди. Даже при его выявлении на ранних стадиях и удалении опухоли позже бывают рецидивы.Ученые под руководством Адама Снука из Университета Томаса Джефферсона создали вакцину, которая во время испытаний на лабораторных грызунах показала, что выработанные в организме с ее помощью антитела и «Т-киллеры» полностью ликвидировали метастазы рака.Им удаляли опухоль, однако не провели химио-, радио- либо иммунотерапию, как это принято, а вместо процедур сделали вакцинацию. У половины пациентов выработались антитела и иммунные клетки Т-киллеры. Серьезных побочных отклонений при этом не обнаружено.Врачи считают, что новая вакцина поможет пациентам не только с колоректальным раком, но и раком пищевода, желудка и поджелудочной железы.