Сколько раз в сутки нужно есть, чтобы похудеть

Каждый человек хотя бы раз задумывался о том, как часто нужно есть.Если говорить о частоте приемов питания, нужно обращать внимание на наличие болезней и личные предпочтения в еде.Частое питание 5 раз в день подходит людям1) при полностью истощенных надпочечниках;2) при проблемах с желчным пузырем, до момента, пока не наладите хороший отток желчи;3) веганам, если не хватает 2-3 приемов пищи для набора суточной потребности калорий;4) полностью здоровым людям, которые мало едят сладкое.Почему большинству людям не нужно есть очень частоВо-первых, все, кто ест мясо, едят раз в день (в животном мире). После чего переваривают, так устроен организм. Мясо переваривается долго, до 4 часов в желудке, еще до 6 часов в тонком кишечнике. Нет смысла кидать новые дрова в печь, где наполовину еще горят бывшие.Во-вторых, каждый прием еды, точнее, то, что не вода, приводит к выбросу инсулина на 3-4 часа. Частые пики повышения инсулина снижают чувствительность клеток к нему (инсулинорезистентность).При каждом перекусе гормон начинает выделяться еще больше. Вы чувствуете перепады высокого инсулина и снижение глюкозы, когда хотите спать после еды, и частую потребность поесть, особенно сладкое. Больше инсулина, менее чувствительна клетка, больше глюкозы в крови.