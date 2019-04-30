Как отличить аллергию на молоко от непереносимости лактозы

О чем говорят симптомы.У многих людей есть непереносимость лактозы. Но ошибочно думать, что это болезнь или аллергия. Скорее состояние, вызывает расстройства пищеварения. Организм не вырабатывает достаточно ферментов для переваривания молока. Возникает воспаление и раздражения слизистой кишечника.Симптомы проявляются в течение 30 минут после употребления молочных продуктов. Возникает диарея, тошнота, боль в животе, вздутие.Это рассказывает Елена Левицкая, столичный микробиолог."Аллергия на молоко - "неисправность" организма, приводящее к неправильной работе иммунной системы. Она определяет молочные белки как опасные и начинает защищаться. Это вызывает насморк, астму и высыпания. А непереносимость лактозы вызывает только желудочную реакцию. Патология проявляется в легкой или в тяжелой форме. Поэтому одни люди могут понемногу есть молочке, а другие нет. Тем, кто имеет легкую форму, разрешено полстакана молока в сутки. Ограничения снимают при повышении выносливости организма к молочным продуктам", - уточняет специалист.Чтобы точно определить диагноз, человека сажают на двухнедельную безмолочную диету. Затем берут анализ крови для определения уровня глюкозы.Больному назначают пробиотики. Чтобы избавиться от боли при коликах и вздутии, пьют спазмолитики.Также следует полностью отказаться от молока, йогурта, сыра, мороженого. Их заменяют на соевое, кокосовое или миндальное молоко.Чтобы в организм поступал кальций, нужно есть брокколи, капусту, рыбу, хлебные злаки, бобы, апельсины и кунжут.Есть продукты, которые хотя и не молочные, но содержат скрытую лактозу. От них тоже стоит отказаться или считать количество съеденного. Это колбаса, гамбургеры, готовые соусы и майонез, ореховая паста. Также торты и пироги, шоколадные батончики.