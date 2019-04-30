Как отличить аллергию на молоко от непереносимости лактозы
У многих людей есть непереносимость лактозы. Но ошибочно думать, что это болезнь или аллергия. Скорее состояние, вызывает расстройства пищеварения. Организм не вырабатывает достаточно ферментов для переваривания молока. Возникает воспаление и раздражения слизистой кишечника.
Симптомы проявляются в течение 30 минут после употребления молочных продуктов. Возникает диарея, тошнота, боль в животе, вздутие.
Это рассказывает Елена Левицкая, столичный микробиолог.
"Аллергия на молоко - "неисправность" организма, приводящее к неправильной работе иммунной системы. Она определяет молочные белки как опасные и начинает защищаться. Это вызывает насморк, астму и высыпания. А непереносимость лактозы вызывает только желудочную реакцию. Патология проявляется в легкой или в тяжелой форме. Поэтому одни люди могут понемногу есть молочке, а другие нет. Тем, кто имеет легкую форму, разрешено полстакана молока в сутки. Ограничения снимают при повышении выносливости организма к молочным продуктам", - уточняет специалист.
Чтобы точно определить диагноз, человека сажают на двухнедельную безмолочную диету. Затем берут анализ крови для определения уровня глюкозы.
Больному назначают пробиотики. Чтобы избавиться от боли при коликах и вздутии, пьют спазмолитики.
Также следует полностью отказаться от молока, йогурта, сыра, мороженого. Их заменяют на соевое, кокосовое или миндальное молоко.
Чтобы в организм поступал кальций, нужно есть брокколи, капусту, рыбу, хлебные злаки, бобы, апельсины и кунжут.
Есть продукты, которые хотя и не молочные, но содержат скрытую лактозу. От них тоже стоит отказаться или считать количество съеденного. Это колбаса, гамбургеры, готовые соусы и майонез, ореховая паста. Также торты и пироги, шоколадные батончики.
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