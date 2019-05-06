Прием этого медикамента увеличивает риск инсульта и инфаркта

Риск повышается на треть.Повышенному риску подвержены зрелые и пожилые люди. Антибактериальная терапия повышает их предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям на треть, показали исследования.Наблюдение проводилось с 2004 по 2012 год. В исследовании приняли участие 36?429 женщин - медсестер, которые каждые два года предоставляли информацию о приеме антибиотиков. Специализация добровольцев в области здравоохранения позволила ученым получить более точную информацию об использовании лекарственных средств, чем если бы участниками были обычные пациенты. Результаты опубликованы на сайте Европейского общества кардиологов.Женщин разделили на три возрастные группы - молодые от 20 до 39, зрелые в возрасте от 40 до 59 и пожилые, то есть от 60 лет и старше.Наибольший риск сердечно-сосудистых заболеваний наблюдался у третьей группы, если они принимали антибиотики в течение двух и более месяцев. Их риск был на 32% выше.У участниц зрелого возраста риски были лишь немногим ниже - рост составил 28%. У первой группы от применения антибиотиков повышенного риска не наблюдалось.Эти последствия связаны с нарушением микробиоты кишечника на фоне антибактериальной терапии, объясняют авторы. Предыдущие исследования доказали существование взаимосвязи между нарушенной микрофлорой и воспалительными процессами, сужением кровеносных сосудов, инсультом и заболеваниями сердца.Наиболее распространенными причинами использования антибиотиков были респираторные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, а также терапия по назначению стоматолога.На нынешний день это крупнейшее исследование по изучению связи между приемом антибиотиков и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт и инфаркт, в котором, в том числе, корректировались результаты с учетом образа жизни, диеты, анамнеза, расы и других факторов.«Антибиотики следует использовать только в случае абсолютной необходимости и чем меньше курс лечения, тем лучше», - заключают авторы.Авторы уточняют, что результаты исследования не обязательно верные и для мужчин, но и не исключают этого.