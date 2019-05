Медики рассказали, чего не должно быть в составе витаминов

На какие моменты следует обратить вниманиеДействительно сбалансированное и наполненное всеми необходимыми организму элементами и нутриентами питание поддерживать довольно сложно, поэтому многие решают пропить витамины в таблетках, особенно в периоды межсезонья. Конечно, лучше всего обратиться к врачу, который точно подскажет, что именно и сколько вам необходимо. Если же пока такой возможности нет, обратите внимание на некоторые важные моменты.Итак, как правильно выбрать витамины:Старайтесь выбирать максимально свежие витамины, сроком годности не более нескольких месяцев.Покупайте фирмы, в которых вы уверены, с хорошо зарекомендовавшим себя именем. Мне нравится Thorn, Metagenics, Doctors best, Garden of life, чуть пониже уровнем, но тоже хорошие Now, Solgar.Смотрите состав, особенно мультивитаминов - металлы должны быть в хелатных, хорошо усваиваемых формах. Хелат - это соединение с аминокислотой. Например цитрат магния, глицинат железа.Металлы не должны быть в виде неорганических соединений - оксид цинка, сульфат марганца. Этим грешат наши БАДы в аптеке и многие мультивитамины, которые пишут в составе смесь (и ограниченное соединение и неорганическое). А процент того и другого неизвестен.Смотрите дозировку и количество капсул в день. Минус комплексов - некоторых компонентов там может быть больше, чем вам надо, а некоторые вообще не добавлены. Особенно при приеме комплексов для беременных смотрите на это.Фолиевая кислота желательна в виде фолата (метилфолат), обычная фолиевая в активную форму фолата в вашем организме может и не превратиться. Таким грешат многие комплексы. А в целом, хорошо когда все витамины группы В принимаются вместе и в сходных дозировках (если есть показания).Нормы RDA - дневная норма витамина в проценте, написанная на упаковке. Она рассчитывается не для улучшения здоровья, а для предотвращения дефицита витамина. Цинги, бери-бери и других серьезных авитаминозов, про которые вы читали на биологии. Это минимальнейшая доза, ниже которой упасть нельзя.Но и чуда от нее ждать не стоит. Поэтому не пугайтесь цифр в 1000% витамина в день. Если конечно он вам показан.Стараемся выбирать необходимое по своим анализам и симптомам, а не пьем все подряд.