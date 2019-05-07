Назван экзотический фрукт, который может победить старение и рак

Самое время поговорить о сезонном продукте родом из юго-восточной Азии и о том, какую пользу нашему организму он может принести.Промахнуться с выбором спелого фрукта в этот период сложно - бледно-зеленые или желтоватые фрукты, твердые и тяжелые практически всегда оказываются сочными. Внимательно посмотрите на кожуру: «пустые», плоды с тусклым цветом и мягкие на ощупь - скорее всего переспели.Лучше есть помело до 16.00 дня, так цитрусы в принципе лучше усваиваются. Мякоть можно добавлять в салаты или даже сделать из нее сок, смешав, скажем, с апельсином.Можно похудетьЦитрус содержит большой запас пищевых волокон, которые помогают пищеварению и ускоряют метаболизм. В одном помело содержится в среднем до 10 гр. пищевых волокон при суточной норме для женщин 25 гр.Борьба со старением и иммунитетОдин помело содержит 371% суточной витамина С - мощного природного водорастворимого антиоксиданта, который помогает организму развить устойчивость к инфекционным заболеваниям и устраняет раковые свободные радикалы в организме. Еще одна важная специфика для женщин - помело повышает уровень кислотности в интимной зоне, что ингибирует развитие бактерий. Витамин С в подобном количестве не просто улучшает иммунную систему, но и поддерживает коллагеновый связи, особый протеин в волосах и коже. Кроме того, этот фрукт - кладезь меди и железа, необходимых для формирования новых клеток крови.Крепкий сонЕще один элемент в составе - высокий магний, минерал, который непосредственно связан с улучшением качества и продолжительности сна.Полезно для кожиВитамин А присутствует здесь не в таком колоссальному количестве, как С, но его дозы вполне достаточно, чтобы последовательно утолщать дерму и улучшать приток крови к поверхности кожи, что уменьшает количество и «скорость развития» морщин.Кроме того, он как бы ремонтирует структуру эпидермиса для того чтобы оптимизировать проникновение ультрафиолета и служить естественным экраном от вредного солнечного излучения. Это позволяет уменьшить пигментацию и купировать выработку себума, который является причиной возникновения акне. Большой процент жидкости в помело сохраняет кожу головы хорошо увлажненной, а в сочетании с витамином С - «свободной» от бактерий, что помогает избавиться от перхоти и предотвратить выпадения волос.