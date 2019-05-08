Стоматологи посоветовали чистить зубы перед завтраком

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Правильная гигиена полости рта – важный компонент здоровья. Мы знаем, что зубы нужно чистить каждый день. А перед приемом пищи или после?Сразу после еды зубы чистить не рекомендуется: это может повредить эмаль.Зубы необходимо чистить не только ради здоровья самих зубов. В ротовой полости скапливается очень много бактерий, которые могут спровоцировать различные заболевания. Размножению микроорганизмов способствует пища, попадающая к нам в рот. Бактерии, отмечают ученые, могут вызвать болезни сердца, онкологию, заболевания ЖКТ и в целом плохо влияют на иммунитет.По замечанию стоматологов, зубы лучше чистить после пробуждения, до завтрака. И вот почему: во время приема пищи продукты изменяют уровень pH во рту, из-за чего эмаль зубов становится более мягкой. Если провести гигиену полости рта сразу после еды, кислоты проникнут вглубь ткани зуба и начнется разрушение.Если вы все-таки хотите почистить зубы после еды, делайте это не ранее чем через 40 минут после приема пищи.