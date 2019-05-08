Названы специи, улучшающие работу мозга

Всего щепотка этих специй помогает активизировать работу мозга, усилить продуктивность умственного труда и выносливость.Специи привыкли воспринимать как очень незначительное дополнение к блюдам, но экспертам известно, что при правильном использовании они способны не только кардинально менять вкус обыденных и привычных продуктов. Но и оказывать влияние на работу различных систем организма. В Украине анис не является популярной специей, тогда как практически во всем мире он входит в «основной набор» хозяйки.Помимо тонкого вкуса, который способен придать блюду новые нотки, анис улучшается общее состояние организма, бодрит во время рабочего дня, повышает выносливость и даже настроение. Его регулярное употребление является профилактикой пищевых расстройств и проблем с желудком и снижения воспалительных процессов в организме.«Анис широко используется как в народной, так и в традиционной медицине. Его добавляют во многие микстуры, как средство, которое снимает спазмы во время бронхита, облегчает приступы астмы, ускоряет отхаркивание, обладает жаропонижающими свойствами. Для современного человека важным является то, что анис повышает работоспособность и улучшает функции мозга. А еще это одна из тех специй, которая активно способствует ускорению метаболизма», - отметила специалист.Не менее полезным является черный перец, который используется в основном для придания пище вкуса и остринки. Но стоит знать, что это настоящая панацея от проблем с желудком, несварением, изжогой, и вздутием живота. А еще он ускоряет обмен веществ и способствует пищеварению.Полезно приправить перцем блюда во время обеда в течение рабочего дня - он ускоряет циркуляцию крови и улучшает работу мозга, да и всей нервной системы в целом», - заверила врач.