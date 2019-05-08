О какой болезни может сигнализировать ухудшение зрения

Из-за повреждения мозга у пациентов «расплывается» окружающий мир перед глазами.Представители Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что теперь можно обнаружить заболевание Паркинсона на ранних стадиях.Медики сообщили, основными симптомами болезни являются замедление восприятия мира, затвердение мышечной ткани и непроизвольная дрожь пальцев. Недавно ученые определили, что предвестником неврологического недуга могут быть и проблемы со зрением.Специалисты рекомендуют обратить внимание на трудности восприятия окружающей среды, появление сухости глаз и изменения цветовой гаммы.По словам медиков, признаком заболевания также является «двоение» при фокусировании на определённом объекте. Также в некоторых случаях может происходить «соединение» двух изображений в одно. Ученые объясняют, что причиной этому становится затруднение движением глаза.Однако эксперты сообщают, что подобные симптомы могут быть связаны с диабетом. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самоопределением заболевания, а обратиться за помощью к специалистам.