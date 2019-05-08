Врачи объяснили, как защитить сердце от артериальной гипертензией
К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи после исследования, результаты которого были представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).
"Избегайте воздействия пассивного курения независимо от того, находится ли курильщик в помещении", - рассказал ученый Бенг Джин Ким.
В исследовании участвовали более 130 тысяч человек со средним возрастов в 35 лет. Целью было изучить связь между пассивным курением и артериальной гипертензией. Как выяснили ученые, пассивное курение дома или на работе повышает риск развития гипертонии на 13%. Проживание с курящим в одной помещении в течение 20 лет увеличивает риск на 15%.
Люди с гипертонией значительно чаще подвергались пассивному курению дома или на работе (27,9%), чем те, у кого было нормальное кровяное давление (22,6%).
"Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшать воздействие, чтобы защититься от гипертонии", - добавил Ким.
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Добавил sigivigi в категорию Кардиология
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