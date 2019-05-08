Врачи объяснили, как защитить сердце от артериальной гипертензией

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Чтобы защитить сердце от артериальной гипертензией и других заболеваний, нужно избегать пассивного курения.К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи после исследования, результаты которого были представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC)."Избегайте воздействия пассивного курения независимо от того, находится ли курильщик в помещении", - рассказал ученый Бенг Джин Ким.В исследовании участвовали более 130 тысяч человек со средним возрастов в 35 лет. Целью было изучить связь между пассивным курением и артериальной гипертензией. Как выяснили ученые, пассивное курение дома или на работе повышает риск развития гипертонии на 13%. Проживание с курящим в одной помещении в течение 20 лет увеличивает риск на 15%.Люди с гипертонией значительно чаще подвергались пассивному курению дома или на работе (27,9%), чем те, у кого было нормальное кровяное давление (22,6%)."Полученные результаты свидетельствуют о том, что необходимо полностью избегать пассивного курения, а не просто уменьшать воздействие, чтобы защититься от гипертонии", - добавил Ким.