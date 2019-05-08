Медики рассказали, можно ли самостоятельно избавиться от растяжек

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Что является мифом.В течение жизни наше тело подвергается различным испытаниям: изменения веса, беременность, болезни. Вследствие некоторых испытаний, к сожалению, меняется внешний вид нашей кожи, могут появиться багровые полосы, которые постепенно станут белыми. Это растяжки, или стрии. Прочтите статью, чтобы узнать правдивую информацию о том, какие причины приводят к растяжкам, можно ли от них избавиться и как предотвратить.Бытует несколько различных мнений на тему растяжек.Появлению растяжек больше подвержены люди полные и во время беременности. В этом есть доля правды. Причиной появления растяжек является разрыв коллагена (волокон кожи). Этому может способствовать как прибавка в весе, вследствие чего происходит перерастяжение кожных волокон, так и беременность, когда кожа растягивается в зоне живота, бедер, что является самой главной причиной появления стрий.Растяжки чаще всего появляются на сухой коже. Сухая кожа не является главной причиной появления растяжек, но она может быть главным способствующим фактором при появлении стрий.Кремы от растяжек не эффективны. В действительности кремы эффективны лишь для профилактики и предупреждения появления растяжек. Чаще всего кремы используются в период беременности или лактации для предотвращения сухости кожи. Чем активнее увлажнять кожу в зонах растяжения, тем с меньшей вероятностью можно ожидать появления растяжек. Но если уже растяжки на теле есть, то никакие, даже самые волшебные кремы, не помогут убрать разрывы кожи. Кремами можно пользоваться для профилактики.Причинами растяжек являются такие факторы:беременность и лактация;увеличение массы тела;гормональные изменения в подростковом возрасте;гормональный дисбаланс у женщины или мужчины;прием гормоносодержащих препаратов – длительное употребление гормональных препаратов способствует прибавке массы тела, вследствие чего образуются растяжки;некоторые гормонозависимые заболевания;активные физические нагрузки у спортсменов, приводящие к перерастяжению мышечной ткани. Эта проблема встречается у мужчин;наследственная предрасположенность к появлению растяжек.Где появляются растяжки?Чаще всего стриям подвержены передняя и боковые поверхности живота, наружные и внутренние поверхности бедер, грудь. У мужчин, излишне усердствующих в спорте, растяжки иногда наблюдаются даже на спине.О чем говорит цвет растяжек?Как правило, свежие растяжки (до года) имеют более розовый оттенок (до багрового). Это связано с повреждением сосудов в момент разрыва волокон. Со временем растяжки стареют и светлеют, постепенно становясь белыми.Как избавиться от стрий?Полностью избавиться от этого дефекта, к сожалению, невозможно, потому что разрыв кожи уже произошел. Но можно визуально сделать растяжку меньше и менее заметной. Один из главных способов - лазерная шлифовка. Поверхность кожи делается более гладкой, растяжки становятся менее заметными. Кроме этого, при помощи лазерной шлифовки производится стимуляция выработки коллагена, что способствует сужению растяжек. После процедур кожа становится более гладкой, цвет более соответствует здоровой коже. Хорошего эффекта можно добиться, если применять данный метод с инъекционными методиками, с применением специальных препаратов и мезотерапии. Еще один метод - плазмолифтинг. Это инъекционное введение в толщу растяжек собственной плазмы, полученной при центрифугировании собственной крови. Этот метод сужает растяжки, выравнивает цвет кожного покрова.Как не допустить растяжек?Если есть провоцирующие факторы, такие как беременность, то самой первой профилактикой растяжек является увлажнение кожных покровов: применение увлажняющих кремов, лосьонов в достаточно большом количестве. Это позволит не допустить пересыхания кожи, она станет более эластичной. Важно пользоваться кремами, содержащими витамины А и Е, а также принимать витамины группы А и Е внутрь для поддержания баланса в организме женщины. Не забывайте также про водный режим – употребляйте достаточное количество жидкости в виде чистой негазированной воды от 1,5 литров в день.