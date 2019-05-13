Названо неожиданное полезное свойство твердого сыра

Канадские ученые обнаружили неожиданное свойство сыраСпециалисты Альбертского университета, расположенного в Канаде, после ряда экспериментов пришли к заключению, что сыр различной жирности помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови, так как снижает сопротивляемость к инсулину.По мнению ученых, любители сыра в основном не страдают сердечнососудистыми заболеваниями и диабетом второго типа.После проведения эксперимента на лабораторных грызунах ученые сделали заключение о том, что полезный эффект этого молочного продукта связан не с его жирностью, а другими важными компонентами, возможно, кальцием или белком.Также в ходе эксперимента канадские ученые сделали ещё одно важное открытие – у грызунов, которых кормили сыром, произошли положительные изменения, связанные с фосфолипидами. Низкая циркуляция этих веществ связана с повышенным риском развития диабета.