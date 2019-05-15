Как щитовидка влияет на женское здоровье

Щитовидной железе посвящено немало исследований. Известно, что от правильности её работы зависит очень многое, особенно женское здоровье, в том числе репродуктивная функция.Щитовидка и менструальный циклНередко при снижении функциональности щитовидки происходят нарушения менструального цикла. Это не только нерегулярные месячные, но даже полное их отсутствие. Скорее всего, если женщина ничего не предпримет, то ситуация только ухудшится. При самом плохом раскладе может развиться бесплодие или невынашиванию беременности.Если подобная проблема возникает у девочек, то могут быть нарушения в половом развитии. В том числе это первичная или вторичная аменорея, иными словами, полное отсутствие менструации.Одной из самых актуальных проблем щитовидки является эндокринная патология — аутоимунный тиреодит. В такой ситуации организм вырабатывает антитела к клеткам щитовидки. Тогда увеличивается риск развития тяжёлых нарушений в щитовидке. Если гормоны ТТГ и Т4 находятся ниже или выше нормы, то женщине следует незамедлительно обратиться за помощью к эндокринологу. В противном случае возможны проблемы с женским здоровьем, включая невынашивание ребёнка.Щитовидка во время беременностиНо самую большую опасность аутоимунный тиреодит создаёт во время беременности. Под угрозой находится уже не женское здоровье, а жизнь и будущее малыша, который развивается внутри утробы. Дело в том, что сосуды плаценты, откуда ребёнок получает питание, забиваются тромбами, поэтому плод не получает достаточно кислорода и питательных веществ. А это чревато проблемами в развитии малыша.Именно поэтому женское здоровье подвергается тщательному обследованию перед планированием беременности. В том числе необходимо проверять щитовидную железу, сдавать тест на генетические тромбофилии. Если врач выявит нарушения, то нужно подвергать контролю гемостазиограмму, то есть показатели системы свертываемости крови.Кстати, многие бесплодные женщины имеют проблемы с щитовидкой. Никаких симптомов, как правило, в таких случаях можно даже не заметить. Однако сбои в работе щитовидки сказываются на работе репродуктивной системы и в целом женском здоровье. Именно поэтому тем, кто готовится к процедуре ЭКО или только выясняет причины бесплодия, рекомендуют проводить обследование щитовидки.Щитовидка и грудьИногда гормоны щитовидки оказывают непосредственное влияние на развитие патологии в груди. Врачи связывают снижение уровня тироксина и трийодтиронина с риском развития мастопатии. Заболевание сопровождается болезненностью в молочных железах, что доставляет женщинам значительный дискомфорт.Нередко патологии в щитовидке могут происходить и в период грудного вскармливания. По крайней мере, так утверждают некоторые исследователи, однако причинно-следственной связи между этими двумя фактами нет.