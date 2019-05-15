Ученые рассказали, как распознать панические атаки

Без надлежащей терапии панические атаки могут вызывать осложнения, подрывающие человеку здоровье. Но для начала панические атаки важно уметь распознавать.Ученый из Бейлорского медицинского колледжа (США), профессор Асим Шах, рассказал в публикации издания Medical Express о том, как научится узнавать панические атаки. По словам специалиста, приступы паники часто путают с сердечными приступами, - и действительно, некоторые симптомы могут наводить на мысль, что у человека отказывает сердце.«Вот симптомы панической атаки: учащенное сердцебиение, сдавливание в груди (вплоть до жжения), ощущение потери контроля и надвигающейся гибели, дрожь, озноб, сильное потоотделение, ком в горле, чувство оторванности от реальности», - рассказал профессор Асим Шах.Ученый отметил, что отличительной особенностью панических атак является их свойство проходить в ситуации, когда мысли перенаправляются на что-то позитивное, или же при глубоком дыхании. Также он добавил, что важно различать паническую атаку и повышенную тревожность.«Паническая атака случается внезапно и длится не более 30 минут. При бесконтрольной тревожности чувство обреченности, боязни чего-то, психологического напряжения может длиться месяцами», - пояснил профессор.Эксперт указал на то, что приступы паники поддаются лечению, поэтому при их проявлении следует обязательно обращаться за помощью. Если не обращать внимания и запустить ситуацию, вырастает риск осложнений, связанных с психическими расстройствами, злоупотреблением алкоголем и другими проблемами со здоровьем.В целом к паническим атакам оказываются склонными люди, с убеждениями в собственной слабости и уязвимости. Наиболее распространенные страхи среди них - это страх умереть от инфаркта или инсульта, страх выглядеть смешно или неадекватно в глазах окружающих, страх сойти с ума или повести себя неправильно. Замечено, что люди, испытывающие панические атаки, чаще вырастают в гиперопекающих семьях, в которых детей стараются оградить от любых сложностей, одновременно пугая их опасностями окружающего мира.