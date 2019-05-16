Медики рассказали о пользе красного вина

Оно оказывает бактерицидное действие и укрепляет защитные функции организмаВрачи рассказали о пользе красного сухого вина, подчеркивая о важности умеренного его употребления.Так, специалисты утверждают, что красное сухое вино благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, оно стимулирует уменьшение количества свободных радикалов на 15%. Красное вино также влияет на обменные процессы в организме, например, обладает прекрасным мочегонным эффектом. Иногда врачи рекомендуют использовать напиток как лекарство при простудных заболеваниях.Чем еще полезно красное сухое вино? Оно оказывает бактерицидное действие, укрепляет защитные функции организма, улучшает состояние кожи, не говоря уже о благотворном влиянии на психологическое здоровье человека. Напиток помогает успокоиться и расслабиться в стрессовых ситуациях.Впрочем, медики особенно подчеркивают тот факт, что как любой вид алкоголя красное сухое вино необходимо употреблять в ограниченном количестве. При потере самоконтроля оно из полезного превращается во вредный продукт со всеми вытекающими последствиями.