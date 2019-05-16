Эти крупы помогают нормализовать инсулин в крови

Ученые установили, что употребление продуктов из ячменя помогает нормализовать инсулин в крови. При их усвоении вырабатывается специфический гормон.Специалисты Технического исследовательского центра VТТ в Финляндии призывают обогащать рацион цельнозерновыми продуктами. По их словам, регулярное употребление цельных зерен может уменьшить риск ожирения и других болезней, связанных с метаболическими нарушениями - диабетом второго типа, патологий сердца и сосудов.Особым образом исследователи выделяют продукты из ячменя. Их присутствие в рационе специалисты связывают с нормализацией уровней глюкозы и инсулина. В процессе переваривания ячменя, по мнению финских ученых, активизируется гормон GLP-1, благодаря чему снижается риск развития метаболических отклонений.«GLP-1 используется как лекарственное средство для снижения сахара в крови и лечения от ожирения, но организм может вырабатывать его самостоятельно, если в питании содержится достаточно цельного зерна», - заключили авторы проекта.Примечательно, что именно ячмень является лидером среди круп по содержанию фосфора – микроэлемента, которого не хватает многим современным людям. Данный компонент необходим для нормального обмена веществ, усвоения кальция и регулировки мозговой деятельности. Для того, чтобы получать его на регулярной основе, достаточно чаще включать в меню крупы – перловую и ячневую.