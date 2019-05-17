Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем

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Алкоголь оказывает положительное влияние на организм.Специалисты Британского фонда сердца (BHF) рассказали, как защитить сердце в любом возрасте. Многие заболевания сердечно-сосудистой системы зачастую не имеют очевидных симптомов и, следовательно, человек не может вовремя начать вести здоровый образ жизни или принимать препараты.Лучший способ избежать подобных проблем - превентивные меры.Как рассказала сотрудница Фонда Эшли Ли, чьи слова передает Telegraph, в любом возрасте важно контролировать вес, давление, уровень холестерина и сахара, а также состояние почек и печени. К этому можно добавить отказ от курения и употребления спиртного.Ли пояснила, что алкоголь оказывает положительное влияние на организм, так как разжижает кровь, повышая его кардиозащитную способность. Но речь идет исключительно об умеренном его потреблении.Однако намного лучше алкоголя сердце защищают физические упражнения, поэтому рекомендовать в качестве профилактики иногда употреблять алкоголь неразумно, считает еще одна сотрудница Фонда Морин Тэлбот.Она советует в любом возрасте делать ЭКГ, питаться сбалансировано, обязательно включая в рацион фрукты, овощи, бобовые, рыбу и нежирную птицу.Не стоит забывать про занятия спортом. Подойдут тренировки в зале по 150 минут в неделю, пробежки, загородные прогулки и плавание.Профессор Робин Данбар добавила, что неочевидным способом защитить свое сердце является общение и наличие друзей. Одиночество - одна из главных причин смерти пожилых людей. При этом специалист отметила, что сейчас склонность к одиночеству наблюдается и у молодого поколения.