Мятные леденцы помогают при болезненных спазмах пищевода

Из-за проблем с пищеводом люди могут чувствовать периодически возникающую боль в груди. Эксперимент показал, что справиться с данным нарушением помогают мятные леденцы.При спастическом расстройстве функции пищевода возникают специфические болезненные ощущения. Специалисты по заболеваниям пищевода из Медицинского университета Южной Каролины (США) пришли к выводу о том, что пациентам с такой проблемой могут эффективно помогать мятные леденцы. Доводы исследователей опубликованы в журнале Digestive Diseases&Sciences.Ученые провели эксперимент, отобрав для него 38 пациентов, страдающих от болей в груди и трудностей при глотании в связи с мышечными спазмами пищевода. Участникам предложили до еды употреблять по два леденца, содержащих концентрированное мятное масло.Оказалось, что этот простой метод эффективно уменьшал частоту проявления болей в груди. Улучшение было зафиксировано у 63% людей, прибегавших к помощи мятных леденцов. При этом у половины из них болезненные симптомы перестали возникать совсем, у половины – сократились до небольшого числа случаев. Что касается оставшейся части участников эксперимента, 37%, у них болевые спазмы пищевода по-прежнему сохранялись, однако же и хуже никому из них не стало.Авторы проекта отмечают, что пациентов со спастическим расстройством пищевода лечат с помощью разных лекарств, но медикаментозная терапия не всегда оказывается эффективной. По словам ученых, мятное масло в случае подобного нарушения «это безопасное и доступное средство, которое помогает расслаблять гладкую мускулатуру и тем самым снимать спазмы пищевода».