Пить воду по время еды не вредно

Врач опроверг справедливость теории о вреде питья воды во время приема пищи. Для организма гораздо более вреден недостаток воды, констатировал специалист.Почему пить воду во время еды считается вредным? Сторонники данного мнения говорят о том, что вода разбавляет желудочный сок и тормозит переваривание пищи, что грозит застойными процессами. По мнению врача-эндокринолога, диетолога Вадима Крылова, подобная теория ошибочна. Специалист утверждает, что при отсутствии острых заболеваний ЖКТ «пить воду можно как до и после еды, так и непосредственно во время приема пищи».По словам Крылова, пищевые компоненты, попадая в желудок, переварятся независимо от того, в какое время выпивается вода. Но чего действительно не стоит делать во время приема пищи – это пить ледяную воду ( как и любые охлажденные напитки). Пить следует воду комнатной температуры или теплую, такая вода во время еды не повредит нисколько.Вадим Крылов заметил, что почти все едят супы, в которых твердая пища употребляется одновременно с жидкостью. При этом супы не только хорошо усваиваются организмом, но и являются наиболее диетическим блюдом.«Запивая еду водой, считайте, что это просто суп», - высказался врач.По мнению Крылова, проблемой является недостаточное потребление воды. Откликаясь на обезвоживание, организм стремится сделать запасы влаги в клетках, что может привести к отеку внутри клеток, появлению тромбов и других сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил врач. В день он посоветовал выпивать примерно 1,5-2 литра воды (из расчета 30 миллилитров жидкости на килограмм веса).Наиболее вредны во время приема пищи газировка и пакетированные соки. Их употребление диетолог связал с развитием ожирения, сахарного диабета, инфарктов и инсультов – в этих напитках слишком много сахара и калорий.